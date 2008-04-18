Албанія змінила Україну на чолі ОЧЕС

Україна передала головування в Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) Албанії.

Про це повідомив на прес-конференції за підсумками чергового засідання Ради міністрів закордонних справ ОЧЕС міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО (Україна головувала в ОЧЕС з листопада 2007-го до квітня 2008 року).

За його словами, Україні вдалося реалізувати задумані плани в таких галузях співробітництва країн ОЧЕС, як торгівля, банківська сфера, енергетика, транспорт, захист навколишнього середовища.

За його словами, особливий акцент під час свого головування Україна зробила на співробітництві з Європейським Союзом. За словами В.ОГРИЗКА, ОЧЕС хотіла б розвивати співробітництво з Європейським Союзом в галузі транспорту, боротьби з міжнародною злочинністю, захисту навколишнього середовища.

Крім того, за словами міністра, увага України під час головування була привернута до фінансування проектів, які розробляються в рамках ОЧЕС, і у зв’язку з цим восени минулого року Україна провела перший банківський форум країн – членів ОЧЕС.

В.ОГРИЗКО також повідомив, що в ході сьогоднішньої зустрічі Велика Британія набула статусу партнера ОЧЕС.

У свою чергу, генеральний секретар ОЧЕС Леонідас ХРІЗАНТОПУЛОС відзначив, що найяскравішим досягненням головування України в ОЧЕС було проведення розширеної зустрічі міністрів закордонних справ ОЧЕС і ЄС.

Він також повідомив, що з 1 січня 2009 року набуде чинності бюджет організації, який передбачає проведення розрахунків у євро.