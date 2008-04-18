Путін створює газовий картель - ЗМІ

Візит російського президента Володимира Путіна до Лівії і досягнуті там угоди підтверджують прагнення Росії створити так званий газовий картель. Як пише газета Frankfurter Rundschau, про можливість створення такого картеля, який Кремль хоче використовувати для того, щоб не дозволити Європі зменшити залежність від російського газу, говорив єврокомісар з питань енергетики Андріс Пібалгс у 2007 році. Саме у цьому ракурсі, пише газета, і потрібно розглядати візит Путіна до Лівії.

Як стало відомо вчора, Росія списала багатомільярдний борг Лівії в обмін на контракти для російських компаній.

Газета.ру