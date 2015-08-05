Росія оголосила реорганізацію збройних сил вартістю у $60 мільярдів - The Times

18:55, 05 серпня 2015
Світ
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Зважаючи на напругу між Москвою і Заходом, влада Росії оголосила про план реорганізації своїх збройних сил вартістю у $60 мільярдів.

/ ZN.UA

У Російській Федерації такий крок пояснили загрозою ракетно-авіаційних ударів НАТО, пише "Українська правда" з посиланням на The Times.

"Під єдиним керівництвом будуть об'єднані авіація, війська протиповітряної і протиракетної оборони, космічні сили та засоби Збройних сил", - заявив днями міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

За його словами, формування нових аерокосмічних сил було викликано зростанням важливості повітряних і космічних компонентів у сучасній війні.

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Державне російське телебачення оголосило, що війська будуть захищати Росію "від будь-яких типів атак з повітря або космосу і швидко на них відповідати".

Повітряно-космічні війська будуть озброєні ракетами С-400 класу "земля-повітря", які здатні знищувати балістичні ракети і літаки в радіусі 400 кілометрів.

Також вони отримають нові ракети С-500, здатні збивати міжконтинентальні ракети на краю земної атмосфери.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський президент Володимир Путін заявив про початок програми модернізації російського військового арсеналу

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