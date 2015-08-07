Росія порушила санкції ООН, прийнявши у себе в другій половині липня іранського генерала - ЗМІ

Дану інформацію спочатку надали джерела в США, а потім підтвердив один з високопоставлених іранських чиновників, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

Цей же іранський чиновник повідомив, що Сулеймані літав до Москви у другій половині липня, де проводив переговори щодо поставок ракетних систем S-300 Ірану з Росії, а також іншої зброї.

Більше того, член так званої "Революційної гвардії Ірану", яка безпосередньо пов'язана з духовним лідером Ірану аятолою Аль-Хаменеї, був прийнятий на найвищому рівні - президентом Росії Володимиром Путіним і міністром оборони Сергієм Шойгу, повідомляють американські джерела.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков, очікувано, спростував таку зустріч, адже вона заборонена найвищим міжнародному органом безпеки - РБ ООН. Сулеймані був внесений в санкційний список в 2007 році, Росія як постійний член Ради безпеки підтримала таке рішення.

Більше того, американська розвідка стверджує, що росіяни влаштували для Сулеймані і певні "розваги", однак не зазначаються, які, передає Foxnews.

Кассем Сулеймані є лідером підрозділу "ель-Кудс" (Quds Force), яка в США і країнах ЄС офіційно названа спонсором тероризму. Західні країни та Ізраїль звинувачують Революційну гвардію в цілому та її лідерів у військовій підтримці різних шиїтських угруповань на Близькому Сході.

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Reuters зазначає, що Росія та Іран є союзниками в підтримці нинішнього глави Сирії Башара Асада, а також мають безпосередні взаємні військові інтереси, наприклад - в угоді щодо постачання зброї Ірану.

Раніше УНІАН повідомляв, що "шістка" міжнародних переговірників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції відносно Тегерана будуть пом'якшені.

Рада Безпеки ООН прийняв резолюцію в підтримку угоди щодо іранської ядерної програми, встановивши порядок зняття з Тегерана міжнародних санкцій.