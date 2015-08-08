Російські антисанкції збільшили експорт до 30% - Єврокомісія

Також протягом минулого року Росія на 5% збільшила експорт продуктів харчування. У грошовому еквіваленті його обсяг склав 105,6 мільярда євро, що на 4,8 мільярда євро більше, ніж в період з серпня 2013 по травень 2014 років.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь, оприлюднену на сайті Єврокомісії до річниці введення російських контрсанкций.

"Основні успіхи досягнуті завдяки збільшенню продуктового експорту до США, Китаю, Швейцарії та ряду азіатських ринків, зокрема Гонконгу та Південної Кореї", - пояснюється в документі.

За даними Єврокомісії, значно збільшився експорт м'яса, м'ясної та молочної продукції, однак виробництво овочів і фруктів, навпаки, знизилося на 12 та 10 відсотків відповідно.

"Це не дивно, оскільки Росія була ключовим ринком збуту для європейських фермерів серед неєвропейських ринків", - наголошується в статті.

За даними Єврокомісії, постачання європейських продуктів до Південної Кореї збільшилося на 30,8 відсотка, в Китай - на 30, Туреччини - на 27,1, до Гонконга - на 24,8, Єгипту - на 21,7 та до США - на 15,1 відсотка.

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У доповіді констатується, що заходи, спрямовані на зниження втрат внаслідок російських антисанкцій, виявилися досить успішними.