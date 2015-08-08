Військові Ємену відновили свій контроль над однією з південно-західних провінцій

Лояльні президенту Ємену Абд Раббо Мансуру Хаді військові офіційно оголосили про вигнання шиїтських бунтівників-хуситів з провінції Ед-Далі на південному заході країни та встановлення над нею контролю проурядових сил.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Єменське агентство новин.

"Законна влада повернула собі контроль над провінцією Ед-Далі", — говориться в повідомленні.

Після звільнення в середині липня найбільшого міста на півдні Ємену — Адена — проурядові війська зосередили свої зусилля на звільненні від хуситів південно-західних провінцій країни — Лахдж, Абьян і Таїз.

Після того, як контроль над провінцією Лахдж перейшов до рук проурядових військових та добровольців, вони почали наступ на провінцію Абьян.

Військові джерела повідомляють, що в суботу проурядові сили увійшли до адміністративного центру провінції Абьян — міста Зінджібар після того, як його залишили хуситы та їхні союзники, прихильники екс-президента Ємену Алі Абдалли Салеха.

Крім того, ведеться наступ на місто Таїз в однойменній провінції, куди на початку тижня хусити почали стягувати свої основні сили після втрати контролю над військовою базою Ель-Над — найважливішим стратегічним пунктом на півдні Ємену.

Протистояння між єменською владою та шиїтськими бойовиками з руху "Ансар Алла" (хусити) активізувалося рік тому. У січні хусити захопили столицю країни Сану, після чого президент Хаді втік до Адена — на південь країни.

Після захоплення хуситами Адена 25 березня він перебрався до Саудівської Аравії.

З 26 березня на його прохання Ер-Ріяда про підтримку, ВПС інших країн Перської затоки почали в Ємені військово-повітряну операцію проти хуситів та сил, які підтримують екс-президента Салеха.

До їх коаліції також приєдналися Єгипет, Йорданія, Марокко та Судан.

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За даними ООН, з моменту початку операції в Ємені загинуло майже 1,9 тисячі мирних жителів.