Розвідка США: "Ісламська держава" нарощує потенціал для організації масових атак

Раніше експерти говорили про те, що ІД націлюється на не дуже "амбітні" атаки, а відміну від Аль-Каїди на Аравійському півострові. Тепер розвідники поміняли свою точку зору, повідомляє ZN.UA.

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При цьому, зусилля США у підготовці повстанців в Сирії для боротьби з ІД зазнають невдачі – брак сил становить вже 50 %. Як повідомляють джерела, почалося дезертирство незабаром після початку навчання, деякі були взяті в полон після нападу минулого тижня угруповання Нусра (належить до Аль-Каїді).

Крім того, сама структура ІД змінюється, з'явилася конкуренція з Аль-Каїдою на Аравійському півострові за новобранців. На даний момент, як прогнозують аналітики, масовий потік іноземний бойовиків в Сирії та Іраку не спаде.

У даний час загальна кількість бійців "Ісламської держави" - 20-30 тисяч.