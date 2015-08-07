Вчені із США створили комп'ютерну модель стратегії "Ісламської держави"

Вчені виявили зв'язок між авіаударами коаліції і використанням джихадистами дорожніх мін, а також намітили правила, за якими можна обчислити військову тактику джихадистів, передає Бі-бі-сі.

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Алгоритмічна система проаналізувала 2200 зафіксованих випадків активності "Ісламської держави" в період другої половини 2014 року.

Пауло Шакаріан, один із співавторів дослідження і офіцер армії США, який служив в Іраку в 2006 році, розповів: "Коли проти них здійснюється велика кількість авіаударів, вони відхиляються від масштабних сухопутних тактик і переходять до використання саморобних вибухових пристроїв".

Дослідники також виявили, що перед масштабними сухопутними операціями бойовиків частішають напади з використанням закладених в автомобілях бомб. Один з таких прикладів можна було спостерігати в Іраку. "Ми вважаємо, що справа в прагненні бойовиків не допустити посилення іракської армії силами з Багдада", - пояснює Пауло Шакаріан.

Спочатку дослідників ставило в глухий кут спостереження, згідно з яким після сирійських авіанальотів різко збільшувалася кількість захоплень бранців, скоєних ісламістами. За словами Пауло Шакаріана, зараз вчені вважають, що таким чином джихадисти намагаються усунути сирійських розвідників, які можуть грати роль у наведенні авіаударів.

Пауло Шакаріан додає, що тактики "Ісламської держави" сильно відрізняються від методів сил противника, з якими він зустрічався в Іраку 9 років тому. За його словами, це екстремістське угруповання більш складне і динамічне, і саме тому природа його стратегії була не завжди очевидна без проведення розрахунків.

Директор департаменту військової справи в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень Елізабет Квінтана вважає, що силам, які воюють з "Ісламською державою", стане в нагоді таке дослідження. "У військових є доступ до великої кількості інформації, - каже вона. - Їм потрібен спосіб звести її до зручного формату. Аналіз - саме такий спосіб".

Фахівець в області комп'ютерних технологій Шеффілдського університету Ноел Шаркі додає, що такий підхід може допомогти передбачати ймовірні типи нападів. "Він передбачає, що "Ісламська держава" використовує передбачувану оперативну стратегію, а не довільну або нову в разі кожного нападу", - говорить Ноел Шаркі.

"Звичайно, проблема полягає в тому, що це може раптово змінитися, особливо якщо вони помітять, що інші збройні сили діють згідно їх передбачуваності", - зазначив він.

Доповідь з висновками дослідників буде представлена на конференції в Австралії наступного тижня.