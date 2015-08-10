Польща отримає майже 70 мільйонів євро на допомогу мігрантам

Гроші підуть на створення і покращення умов в осередках для мігрантів, на процедури надання статусу біженця та на інтеграцію іммігрантів, повідомляє Польське радіо.

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Йдеться про кошти, які мають бути призначені на прийняття Польщею 2 тис. мігрантів з Сирії та Еритреї, - пояснює речниця польського МВС Малгожата Возняк. "1100 осіб потрапить до Польщі у рамках переміщення, а 900 - у рамках переселень. Ми маємо на це гарантоване фінансування з ЄС: 10 тис. євро на особу, яку буде переселено, і 6 тисяч - на особу, яку буде переміщено", - зазначила Малгожата Возняк.

Єврокомісія схвалила на 2014-2020 роки 23 державні програми використання коштів з Фонду притулку, міграції і інтеграції, а також Фонду внутрішньої безпеки, на загальну суму 2,4 млрд євро. Найбільшу підтримку отримають Італія (558 млн євро) і Греція (474 млн євро), тобто країни, до яких рушив найбільший потік іммігрантів з протилежного боку Середземного моря, а також Іспанія (521 млн євро).