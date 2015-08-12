У Вірменії солдат РФ, звинувачений у вбивстві цілої родини, зізнався у військових злочинах

Як повідомляє Радіо Свобода, у 5-му гарнізонному військовому суді Росії на території російської військової бази Пермяков визнав вину за звинуваченнями в дезертирстві зі зброєю, викраденні зброї й боєприпасів і незаконному носінні зброї та боєприпасів за Кримінальним кодексом Росії.

Після завершення цього процесу Пермякова мають передати вірменській стороні, яка судитиме його вже за звинуваченнями у вбивстві.

Матеріали кримінальної справи про вбивство, яку теж почала російська сторона, вже передали Слідчому комітету Вірменії.

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Спершу Росія хотіла судити солдата і за вбивство своїм судом, але після масових протестів вирішила, що його судитиме у Вірменії, але на території російської військової частини російський суд. Після того, як протести не вщухали, врешті ухвалили, що справу про вбивство розгляне сама Вірменія.

За версією слідства, 12 січня цього року Пермяков, рядовий зі 102-ї російської військової бази у Ґюмрі, самовільно залишив частину зі зброєю, вбив сімох членів вірменської родини, серед них - двох малих дітей, і спробував втекти до Туреччини. Вину в убивстві він уже визнав.