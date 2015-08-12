Кредитори перевірять виконання Грецією реформ у жовтні - ЗМІ
Обговорення можливого списання частини грецького держборгу відбудеться після перевірки реалізації реформ у Греції, яку проведуть у жовтні.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Reuters.
Наголошується, що міжнародні кредитори в жовтні проведуть перевірку виконання Грецією реформ, передбачених в обмін на третій пакет фінансової допомоги.
"Перша серйозна перевірка виконання заходів пройде в жовтні. Обговорення можливого списання заборгованості пройде на наступному етапі", — йдеться в статті.
Грецький уряд у вівторок оголосив, що Афіни та міжнародні кредитори узгодили виділення країні трирічного пакету допомоги приблизно у 85 мільярдів євро.
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Згідно з опублікованою заявою, Греція завдяки цій сумі забезпечить покриття виплат та заборгованостей за державними платежами в обмін на довгий список реформ та змін бюджету.