Демонстративне знищення їжі тракторами може коштувати Росії внутрішньої стабільності – розвідка США

"Нещодавня демонстрація Росією своєї сили країнам Заходу може коштувати їй внутрішньої стабільності", - повідомляється в статті.

Про це йдеться у звіті американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

На підтвердження цього видання публікує власний прогноз можливого розвитку подальших подій в Росії:

- Демонстративне знищення Кремлем заборонених продуктів харчування провокуватиме протести по всій Росії.

- Продовження Кремлем політики знищення їжі тільки посилить ці протести.

- Для зняття соціальної напруги, Кремль може обрати тактику утилізації окремих партій імпортних продуктів замість проведення систематичних заходів з ліквідації всіх заборонених товарів.

Видання констатує, що Росія неспроможна забезпечити ефективне виконання своїх антисанкций – європейські товари все одно потрапляють на російський ринок - просто з іншим маркуванням.

"Європейська асоціація свіжої продукції повідомила, що за перші шість місяців дії санкцій експорт товарів з країн ЄС до Білорусі зріс на 141 відсоток, і до Казахстану – на 108 відсотків; обидві країни потім реекспортують цю продукцію до Росії", - повідомляється в статті.

Автори зазначають, що нещодавно Россільгоспнагляд вилучив 73 тонни імпортованих з країн Євросоюзу персиків, які мали фальшиві турецькі накладні. Також дане відомство 6 серпня вилучило у Санкт-Петербурзі 20 тонн німецького сиру, який мав маркування виробленого в Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 12 серпня експерти аналітичного центру при уряді РФ заявили, що продуктове ембарго спровокувало збільшення цін.