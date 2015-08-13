Більшість росіян підтримали заборону на закупівлі презервативів

Такі результати опитування наводить російська аналітична компанія "Левада-центр".

Так, за заборону на закупівлі презервативів висловилися 43% росіян, проти - 36%, ще 21% опитаних вагалися з відповіддю на це питання.

У свою чергу за державні закупівлі іноземної високотехнологічної медтехніки висловилися лише 26% респондентів, проти - 63%, 12% не змогли відповісти на це питання.

При цьому за заборону держзакупівель іноземного ортопедичного взуття, милиць, бинтів та інших засобів догляду за хворими висловилися 33% опитаних, проти — 55%, не змогли відповісти на це питання 12% респондентів.

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З ініціативою про обмеження закупівель іноземних презервативів, а також апаратів УЗД, рентгена, дефібриляторів та інших медичних виробів і препаратівраніше виступивМінпромторг. Пізніше відомство прокоментувало можливу заборону на іноземні презервативи, проте за іншими 99 пунктів списку реакції від відомства не було.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 6 серпняпочав діяти указ про знищення продуктів, що потрапили під російське ембарго. Відповідний документ президент РФ Володимир Путін підписав 29 липня. Нагадаємо, в цілому за 6 серпня було знищено 320 тонн європейських продуктів.