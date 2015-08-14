Під час ліквідації наслідків вибуху в Китаї вдалося врятувати 32 людини (фоторепортаж)

В районі ліквідації наслідків вибуху на складі в портовому місті Тяньцзінь на півночі Китаю рятувальники до 09:00 ранку за місцевим часом (04:00 за Києвом) виявили 32 особи, яким вдалося вижити.

Про це на прес-конференції заявив офіційний представник задіяних в операції екстрених служб, передає ТАСС.

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Одним з них став 19-річний пожежний, зниклий в ніч на четвер після потужного повторного вибуху. Як зазначають місцеві ЗМІ, прийшовши в себе в лікарні, він відразу запитав: "Командир, вогонь загасили?".

Нагадаємо, вибух стався у міському районі Бінхай на логістичному складі компанії "Жуйхай" близько 23:30 середи за місцевим часом (18:30 за Києвом). За свідченням очевидців, вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках в радіусі 2 км та пошкоджено понад 1 тис. автомобілів.