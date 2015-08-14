У Росії засудили за хабарництво екс-головнокомандувача сухопутних військ

Сьогодні Московський гарнізонний військовий суд виніс вирок колишньому головкому сухопутних військ Міноборони Росії Володимиру Чиркину, повідомляє Коммерсант.ru.

"Генерал сів з третьої спроби. Винести вирок йому мали ще 11 серпня, але потім суд двічі переносив підсумкові засідання, посилаючись на те, що рішення ще не написано", - повідомляє стаття.

Російський генерал-полковник був визнаний винним в отриманні великого хабара і засуджений на п'ять років колонії суворого режиму.

Суд позбавив його військового звання та численних держнагород.

"В історію ж Володимир Чиркін тепер увійде як один з найбільших воєначальників країни, які отримали реальний термін за скоєння злочинів корупційної спрямованості", - резюмує видання.

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Колишній воєначальник так і не визнав своєї провини, стверджуючи, що його підставили шахраї. Захист має намір оскаржити вирок.