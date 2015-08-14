У Росії засудили за хабарництво екс-головнокомандувача сухопутних військ

20:51, 14 серпня 2015
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Генерал-полковник, який командував парадом Перемоги в Москві, розжалуваний та засуджений на п'ять років суворого режиму за хабарництво.

Фото Министерства обороны РФ

Сьогодні Московський гарнізонний військовий суд виніс вирок колишньому головкому сухопутних військ Міноборони Росії Володимиру Чиркину, повідомляє Коммерсант.ru.

"Генерал сів з третьої спроби. Винести вирок йому мали ще 11 серпня, але потім суд двічі переносив підсумкові засідання, посилаючись на те, що рішення ще не написано", - повідомляє стаття.

Російський генерал-полковник був визнаний винним в отриманні великого хабара і засуджений на п'ять років колонії суворого режиму.

Суд позбавив його військового звання та численних держнагород.

"В історію ж Володимир Чиркін тепер увійде як один з найбільших воєначальників країни, які отримали реальний термін за скоєння злочинів корупційної спрямованості", - резюмує видання.

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Колишній воєначальник так і не визнав своєї провини, стверджуючи, що його підставили шахраї. Захист має намір оскаржити вирок.

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