Порошенко назвав кількість затриманих "на гарячому" прокурорів

Про це глава держави написав у Twitter.

«Вже понад 20 прокурорів затримані на гарячому. Зараз вже 3000 прокурорів звільнено. Разом будуймо нову прокуратуру!», - написав президент.

Вже понад 20 прокурорів затримані на гарячому. Зараз вже 3000 прокурорів звільнено. Разом будуймо нову прокуратуру! pic.twitter.com/OnHIIRajIg — Петро Порошенко (@poroshenko) July 19, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що ще одного фігуранта "прокурорської справи" Гібаленка відпустили під заставу в 3,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, скандальних прокурорів Шапакіна і Корнійця було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, у затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

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Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 млн грн. Цей самий суд обрав Шапакіну запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3 млн грн.

Цивільній особі, яка була затримана разом із Шапакіним і Корнійцем, - Гібаленку - Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за підозрою в хабарництві та з правом внесення застави в сумі 3,2 млн грн.