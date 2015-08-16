У російському Благовєщенську через зливу оголосили режим НС (фото, відео)

У зв'язку з цим адміністрація міста підписала постанову про введення режиму НС на території Благовєщенська з 00:00 16 серпня 2015 року.

Про це повідомили в прес-службі адміністрації Благовєщенська.

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Зараз ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії, всі служби міста займаються ліквідацією наслідків зливових дощів і перебувають у режимі підвищеної готовності.

За прогнозом синоптиків, у другій половині дня в Благовєщенську знову очікуються сильні дощі.