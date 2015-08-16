У російському Благовєщенську через зливу оголосили режим НС (фото, відео)
09:48, 16 серпня 2015Світ
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У ніч з 15 на 16 серпня в Благовєщенську випало 30 мм опадів за 58 хвилин, що оцінюється синоптиками як небезпечне природне явище.
Злива в Благовєщенську / @podrobnosti
У зв'язку з цим адміністрація міста підписала постанову про введення режиму НС на території Благовєщенська з 00:00 16 серпня 2015 року.
Про це повідомили в прес-службі адміністрації Благовєщенська.
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Зараз ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії, всі служби міста займаються ліквідацією наслідків зливових дощів і перебувають у режимі підвищеної готовності.
@zvezdanews
За прогнозом синоптиків, у другій половині дня в Благовєщенську знову очікуються сильні дощі.
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