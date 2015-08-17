В португальській в'язниці помер екс-командувач армії хорватських сербів

Колишній командувач армії самопроголошеної Республіки Сербська Країна генерал-майор Міле Мркшич помер у в'язниці в Португалії, де за вироком Міжнародного трибуналу по колишній Югославії (МТКЮ) відбував 20-річне покарання, повідомляють РИА Новости.

"За словами голови Національної ради Сербії щодо співпраці з міжнародним трибуналом Расима Ляича, саме сьогодні компетентні служби планували направити запит в Португалію про переведення 68-річного Мркшича на лікування в Сербії", - повідомляється у статті.

Відомо, що генерал з 22 липня перебував у тюремній лікарні, куди був доставлений через астму та фізичне виснаження. Після госпіталізації у нього був виявлений рак легенів.

Милі Мркшич у якості полковника Югославської народної армії (ЮНА) брав участь у боях за Вуковар в 1991 році. Після цього був підвищений у званні до генерал-майора ЮНА, а в травні 1995 року очолив армію самопроголошеної Сербської Країни. Після розгрому хорватами цієї невизнаної республіки в серпні 1995 року вийшов на пенсію. У тому ж році МТКЮ звинуватив Мркшича разом з Веселіном Шліванчаніним та Мирославом Радічем у вбивстві понад 260 людей під Вуковаром.

Мркшич добровільно здався трибуналу 15 травня 2002 року і з того часу перебував під арештом. В 2007 році був визнаний винним у жорстокому поводженні, тортурах і вбивстві194 хорватських полонених військових і цивільних осіб на фермі Овчара під Вуковаром 20 листопада 1991 року і засуджений до 20-річного тюремного терміну. Для відбування покарання був направлений до Португалії.

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Самопроголошена Республіка Сербська Країна — територіальне утворення сербів, яке було створено на території Хорватії в 1991 році за підтримки Сербії та проіснувало до 1995 року.

З 1991 по 1995 рік на території Югославії відбулася низка кровопролитних етнічних та релігійних конфліктів, які призвели до розпаду країни. В основному югославські війни включали збройні конфлікти між сербами з одного боку і хорватами, боснійцями, албанцями з іншого, за винятком хорватсько-боснійського зіткнення в Боснії і Герцеговині.

Для розслідування скоєних під час воєн злочинів був створений Міжнародний трибунал з колишньої Югославії.