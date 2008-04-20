У Сомалі сталися найбільші кровопролитні за останні місяці зіткнення

У Сомалі сталися найбільші кровопролитні за останні кілька місяців зіткнення між повстанцями-ісламістами та ефіопськими військами, що призвели до смерті щонайменше 20 осіб за останні 24 години.

Як передає Reuters з посиланням на офіційні джерела і свідків, найжорстокіші бої відбулися в північному ісламістському Могадішо. За словами очевидців, серйозні зіткнення сталися біля місцевого гостіпаля SOS.

Медики повідомляють, що госпіталізовано велику кількість учасників зіткнень. За їхніми даними, за суботу загинули 15 осіб, зокрема, семеро бойовиків і двоє ефіопських солдатів.