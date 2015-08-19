ЗМІ оприлюднили подробиці стрілянини біля палацу Долмабахче в Стамбулі

В результаті стрілянини було поранено одного співробітника турецької поліції, пише Новое время з посиланням на Hurriyet Daily. Його стан оцінюється як неважкий.

Відзначається, що повідомлень про потерпілих або жертв немає. Нападники були оперативно затримані по дорозі до посольства Німеччини, передає CNN Turk.

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У будівлі палацу, який є популярною туристичною пам'яткою, розміщується також офіс прем'єр-міністра країни.

Крім цього, як повідомляє РИА Новости з посиланням на Reuters, канцелярія губернатора міста в збройному нападі звинуватила "терористичне угрупування".

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, в столиці Туреччини біля туристичного об'єкта невідомі відкрили стрілянину.