У Словаччині зіткнулися два літаки, щонайменше семеро загиблих
У четвер зранку в небі над Словаччиною зіткнулися два спортивних літаки, після чого впали на землю.
Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на словацьке видання Aktuality.sk.
За інформацією видання, внаслідок катастрофи загинуло щонайменше семеро осіб.
Загалом в літаках, які зіткнулися на висоті 1300 метрів, могло перебувати до 40 пасажирів.
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У службах спасіння зазначають, що літаки впали приблизно за два кілометри від села Червени Камен (північний захід Словаччини).
Згідно з інформацією джерел видання, літаки здійснювали тренувальні польоти в рамках підготовки до авіашоу, яке повинне відбутися на вихідних.
Як повідомляв УНІАН на початку серпня, у баварському лісі на півдні Німеччини розбився американський військовий літак F16, пілоту вдалося катапультуватися і він відбувся незначними травмами.