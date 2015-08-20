У Словаччині зіткнулися два літаки, щонайменше семеро загиблих

Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на словацьке видання Aktuality.sk.

За інформацією видання, внаслідок катастрофи загинуло щонайменше семеро осіб.

Загалом в літаках, які зіткнулися на висоті 1300 метрів, могло перебувати до 40 пасажирів.

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У службах спасіння зазначають, що літаки впали приблизно за два кілометри від села Червени Камен (північний захід Словаччини).

Згідно з інформацією джерел видання, літаки здійснювали тренувальні польоти в рамках підготовки до авіашоу, яке повинне відбутися на вихідних.

Як повідомляв УНІАН на початку серпня, у баварському лісі на півдні Німеччини розбився американський військовий літак F16, пілоту вдалося катапультуватися і він відбувся незначними травмами.