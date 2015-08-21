У столиці Таїланду пройшла жалобна церемонія за жертвами вибуху (фоторепортаж)
07:52, 21 серпня 2015Світ
107 0
У столиці Таїланду Бангкоку пройшла жалобна церемонія у пам'ять про жертв вибуху, що забрав життя 20 людей.
На церемонію біля індуїстського храму Ераван прийшли представники різних релігій, серед них були прем'єр-міністр Таїланду і губернатор Бангкока, передає Бі-бі-сі.
У понеділок внаслідок вибуху біля храму Ераван у центральному, досить людному районі Бангкока Чідл, неподалік від престижних готелів і магазинів, загинули 20 людей, в тому числі дев'ять іноземних громадян.
Читайте такожПоліція Таїланду встановила, що теракт готували близько 10 осіб
Жодне з радикальних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за цю акцію.
Слідчі вважають, що головний підозрюваний міг залишити Таїланд у перші години після вибуху.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter