У столиці Таїланду пройшла жалобна церемонія за жертвами вибуху (фоторепортаж)

На церемонію біля індуїстського храму Ераван прийшли представники різних релігій, серед них були прем'єр-міністр Таїланду і губернатор Бангкока, передає Бі-бі-сі.

У понеділок внаслідок вибуху біля храму Ераван у центральному, досить людному районі Бангкока Чідл, неподалік від престижних готелів і магазинів, загинули 20 людей, в тому числі дев'ять іноземних громадян.

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Жодне з радикальних угруповань поки не взяло на себе відповідальність за цю акцію.

Слідчі вважають, що головний підозрюваний міг залишити Таїланд у перші години після вибуху.