Поліція Таїланду розповсюдила фото підозрюваного в організації теракту

Про це повідомляє YAHOO NEWS.

Раніше тайські ЗМІ опублікували запис з іншої камери відеоспостереження, яка зняла, як чоловік у жовтій футболці сидить на лавці в індуїстському храмі, потім знімає з плечей рюкзак, залишає його і йде. Незабаром після того, як був зроблений цей запис, в храмі стався вибух.

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«Так, це підозрюваний», — заявив офіційний представник поліції Таїланду генерал-лейтенант Правут Таворнсірі.

Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в столиці Таїланду кількість постраждалих досягла 120 осіб.