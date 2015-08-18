Поліція Таїланду розповсюдила фото підозрюваного в організації теракту
15:45, 18 серпня 2015Світ
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Поліція Таїланду заявила, що чоловік у жовтій футболці, якого зняли камери відеоспостереження біля місця вибуху в Бангкоку, є підозрюваним в організації теракту.
Чоловіка зняли камери відеоспостереження
Про це повідомляє YAHOO NEWS.
Раніше тайські ЗМІ опублікували запис з іншої камери відеоспостереження, яка зняла, як чоловік у жовтій футболці сидить на лавці в індуїстському храмі, потім знімає з плечей рюкзак, залишає його і йде. Незабаром після того, як був зроблений цей запис, в храмі стався вибух.
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«Так, це підозрюваний», — заявив офіційний представник поліції Таїланду генерал-лейтенант Правут Таворнсірі.
Як повідомляв УНІАН, в результаті вибуху в столиці Таїланду кількість постраждалих досягла 120 осіб.
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