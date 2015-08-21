Названа найбільш високооплачувана актриса світу

Лоуренс зайняла перше місце в рейтингу найбільш високооплачуваних актрис світу за версією журналу Forbes.

За останні 12 місяців 25-річна актриса заробила 52 млн доларів.

Друге місце посіла Скарлетт Йоханссон з 35,5 млн.

На третьому місці - Мелісса Маккарті, яка зіграла роль Меган у фільмі "дівич-Вечір у Вегасі", – 23 млн доларів.

Щоб підрахувати доходи зірок, Forbes враховує їх гонорари, а також надходження від спонсорських контрактів і власних бізнес-підприємств. Дані оцінюються з 1 червня 2014-го по 1 червня 2015 року. У сукупності учасниці рейтингу заробили у звітний період $281 млн – на $660 млн менше, ніж найбільш високооплачувані актори.

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У цьому місяці Forbes вже називав найбільш високооплачуваних акторів.

Лідером рейтингу третій рік поспіль став зірка фільму "Залізна людина" Роберт Дауні-молодший. Дохід, отриманий актором в період з червня 2014 року по червень 2015 року, Forbes оцінив у 80 мільйонів доларів.

Далі йдуть Джекі Чан (50 млн) і Він Дизель (47 млн доларів).

Як повідомляв УНІАН, у списку найбагатших жінок Росії за версією журналу перше місце зайняла Олена Батурина.