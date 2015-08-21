Російська Дума попросила Медведєва заборонити Windows 10

Об це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Депутат домагається "повної заборони на використання операційної системи Windows 10 в органах державної влади, державних компаніях, державних наукових і дослідницьких структурах".

Представників "Справедливої Росії" насторожило те, що Microsoft буде реєструвати особисті та контактні дані користувачів, збирати паролі, підказки паролів та інші дані, що відносяться до безпеки і використовуються для автентифікації та доступу до облікових записів.

У зверненні, опублікованому на офіційному сайті "Справедливої Росії", також підкреслюється, що корпорація планує збирати номери і захисні коди кредитних карт, IP-адреси, контактні дані інших осіб, інформацію про місцезнаходження пристроїв.

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На початку серпня "Известия" повідомляли, що депутат від фракції КПРФ Вадим Соловйов направив запит на ім'я генерального прокурора Юрія Чайки з проханням перевірити, чи не займається Windows 10 шпигунством.

Microsoft відкидає звинувачення у порушенні конфіденційності інформації користувачів Windows.