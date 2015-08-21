Росія повернулася до епохи доносів: чоловік поскаржився поліції, що його сусідка їсть польських гусей

Про це повідомляє місцевий портал "Новини Владивосток".

Чоловік, який проживає у Первореченському районі, зазначив у заяві, що його сусідка їсть гусей, імпортованих, ймовірно, із Польщі, в той час як сільськогосподарська продукція з цієї країни заборонена до ввезення на територію РФ. Оскільки чоловік підтримує відповідну санкційну політику Росії, він вважав за потрібне повідомити про свої підозри.

Крім того, чоловік згадав, що інші його сусіди курять тютюн, який, можливо, також порушує російське законодавство, тому що тютюн може виявитися ввезеним з території Голландії.

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У свою чергу російський опозиційний політик Олексій Навальний опублікував в інтернеті фото рапорту, адресованого полковнику поліції, в якому житель Владивостока скаржиться на сусідів за вживання «польських гусей" і куріння "голландського тютюну".

Як виглядають доноси в Росії-2015 pic.twitter.com/WECxAmTzl1 — Alexey Navalny (@navalny) 21 серпня 2015

Нагадаємо, в Росії за минулий тиждень було знищено 550 тонн санкційної рослинної харчової продукції та 47 тонн контрабандної продукції тваринного походження, включаючи 576 кілограм продукції, ввезеної в ручній поклажі та багажі.