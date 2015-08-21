"Точкою перелому" відносин між Росією та США став Сноуден - головний редактор "Эха Москвы"

"Точкою перелому" відносин між Росією та США був Едвард Сноуден - про це у США говорять представники обох партій.

Про це заявив головний редактор "Эха Москвы" Олексій Венедиктов в інтерв'ю виданню Точно.

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"Я запитував: "Чому Сноуден?". На це вони мені розповіли, що була розмова між Путіним і Обамою про Сноудена, коли він тільки прилетів сюди (в Росії - Ред.). І, нібито, Путін телефоном обіцяв Сноудена видворити з країни. Але цього не зробив, і Обама це сприйняв як відвертий обман, що відразу ж знизило рівень довіри між двома президентами", - каже журналіст.

Як повідомляв УНІАН, Едвард Сноуден в червні 2013 року передав газетам Washington Post і Guardian секретні матеріали щодо програми стеження спецслужб США і Великобританії. За даними АНБ, у розпорядження журналістів могло потрапити до 200 тисяч секретних документів. Після їх передачі Сноуден вилетів у Гонконг, а з 23 червня минулого року перебував у транзитній зоні московського аеропорту «Шереметьєво». У серпні 2013 року він отримав притулок у Росії.