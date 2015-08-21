Венедиктов: Путіну комфортно - нова холодна війна стала поверненням до ідеалів його юності

Росія повернулася до ідеалів юності президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив головний редактор "Эха Москвы" Олексій Венедиктов в інтерв'ю виданню Точно.

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"Він (Путін - Ред.) завжди говорив: «Вони ж вороги, вони продовжують нас дурити». Незрозуміло йому було, як це так: американці і Європа шпигують проти нас, обмежують наш ринок зброї, і в той же час ми повинні з ними разом воювати проти піратів. Як так може бути? Незрозуміло адже зовсім? А ось тепер знову стало все зрозуміло! Ми повернулися до ідеалів юності - ось вороги, ось вони у відкриту нас тиснуть і не приховують цього, а ми у відкриту їм відповідаємо. Тепер Путіну стало комфортно", - заявив журналіст.