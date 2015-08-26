Швейцарія ухвалить закон, який спростить повернення заарештованих коштів Януковича - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого швейцарського чиновника, передає DT.ua.

"Влада Швейцарії поки співпрацює з рядом країн, такими як Гаїті, Єгипет, Туніс та Україна, щоб повернути злочинні активи, заморожені на швейцарських рахунках після зміни влади в цих країнах", - заявив голова департаменту міжнародного права в МЗС Швейцарії Валентин Цельвегера.

У повідомленні наголошується, що обидві палати швейцарського парламенту ще мають погодити законопроект, зокрема, питання позовної давності.

"Думаю, що ми узгодимо питання позовної давності до кінця року", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна повинна надати Швейцарії достовірну інформацію щодо активів, вкрадених людьми з оточення колишнього президента Віктора Януковича.

Раніше Крістіан Шененбергер заявив, що Швейцарія очікує від Генеральної прокуратури України ретельного розслідування діяльності Віктора Януковича і його соратників для повернення вкрадених ними активів.

Нагадаємо, рахунки Віктора Януковича і його соратників було заарештовано в Швейцарії, Великобританії, Нідерландах та інших країнах.