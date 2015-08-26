Угорщина може залучити армію для стримування потоку мігрантів

Планується, що армія буде забезпечувати контроль над кордоном країни з Сербією, через який нелегальні мігранти потрапляють до Євросоюзу, заявив речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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За словами Золтана Ковача, будь-яке рішення про використання армії повинно базуватися на рішенні парламенту, який розгляне це питання наступного тижня. "Уряд Угорщини та Рада національної безпеки… обговорили питання, як можна використати армію, аби допомогти захистити кордон Угорщини та ЄС", - сказав речник.

Як зазначив очільник угорської поліції Кароль Папп, з 5 вересня Будапешт відправить для охорони кордону додатково 2106 поліцейських. Зараз в охороні кордону задіяно більше тисячі поліцейських.

Зведення стіни на кордоні з Сербією поки не допомогло стримати потік мігрантів. Угорська поліція повідомила про рекордну кількість мігрантів, яка прибула в країну за день, - у вівторок, 25 серпня, правоохоронці зафіксували 2533 мігранти, 24 серпня цифра була дещо нижчою - 2093 біженці.