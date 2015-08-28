У КНДР звільнили високопоставлених чиновників після врегулювання ситуації на кордоні з Південною Кореєю - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на державні ЗМІ.

Повідомляється, що Кім Чен Ин звільнив чиновників після закінчення недавнього протистояння з Південною Кореєю, так як він вважає їх винними в тому, що ситуація на кордоні майже вийшла з-під контролю.

Зазначається, що серед звільнених є члени Центральної військової комісії, до сфери відання якої входило управління протистоянням на кордоні. На думку аналітиків, дані звільнення могли бути викликані тим, що вони не передбачили жорстку реакцію Південної Кореї на підрив своїх військовослужбовців на північнокорейських мінах, які були встановлені у демілітаризованій зоні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 серпня представники КНДР і Південної Кореї змогли прийти до угоди про врегулювання прикордонної кризи.

За даними агентства Ренхап, Південна Корея погодилася припинити мовлення з гучномовців вздовж демілітаризованої зони, а КНДР принесла вибачення за обстріл.