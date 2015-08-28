У Латвії відмовилися реєструвати представництво прокремлівського пропагандиста Russia Today

Державний нотаріус після розгляду заявки від Russia Today прийняв рішення про відмову вписувати у спеціальний регістр представництво цього підприємства, передає Delfi.lv.

Зазначається, що подана Russia Today заява і додані до неї документи не відповідають Конституції Латвії та іншим правовим актам.

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Заява Russia Today про реєстрацію представництва в Латвії була подана 29 квітня цього року. У зв'язку з цим Реєстр підприємств запросив думку Національної ради з електронних ЗМІ, який вказав, що метою Russia Today є поширення в інформаційному просторі тенденційної інформації, що відповідає зовнішньополітичним інтересам РФ.