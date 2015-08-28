У Латвії відмовилися реєструвати представництво прокремлівського пропагандиста Russia Today
Реєстр підприємств відмовився зареєструвати латвійське представництво російського державного інформаційного агентства Russia Today.
Державний нотаріус після розгляду заявки від Russia Today прийняв рішення про відмову вписувати у спеціальний регістр представництво цього підприємства, передає Delfi.lv.
Зазначається, що подана Russia Today заява і додані до неї документи не відповідають Конституції Латвії та іншим правовим актам.
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Заява Russia Today про реєстрацію представництва в Латвії була подана 29 квітня цього року. У зв'язку з цим Реєстр підприємств запросив думку Національної ради з електронних ЗМІ, який вказав, що метою Russia Today є поширення в інформаційному просторі тенденційної інформації, що відповідає зовнішньополітичним інтересам РФ.