Конфуз путінської пропаганди: кадри постановочних обстрілів Донецька потрапили в мережу
17:59, 19 серпня 2015Війна
11117 0
Російська пропагандистка Марія Катасонова, що іменує себе журналісткою, є "координатором молодіжної політики російської організації Національно-визвольний рух" і постійно висвітлює з "правильної позиції" події на Донбасі.
Скріншот відео
Як пише Телекритика, журналістка стала героєм фейка.
Читайте такожРоспропаганда новим фейком перевершила "розп'ятого хлопчика" - виклала відео "офіцерів СБУ", які збивають Боїнг з ЗРК "БУК"
"Кадри, які нібито доводять обстріл ВСУ позицій бойовиків, виявилися постановочними: журналістка з серйозним обличчям начитує текст "про обстріл", за кадром чути звуки вибухів, але в якийсь момент пропагандистка починає сміятися, і стає очевидним, що звуки вибухів – це просто спецефекти", - йдеться в повідомленні.
Однак, як повідомляється, на сайті НОДа при цьому опублікована фінальна версія сюжету, в якій видно, що знімали у різних місцях, різними камерами і озвучувалися вже не в тому порядку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter