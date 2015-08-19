Конфуз путінської пропаганди: кадри постановочних обстрілів Донецька потрапили в мережу

Як пише Телекритика, журналістка стала героєм фейка.

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"Кадри, які нібито доводять обстріл ВСУ позицій бойовиків, виявилися постановочними: журналістка з серйозним обличчям начитує текст "про обстріл", за кадром чути звуки вибухів, але в якийсь момент пропагандистка починає сміятися, і стає очевидним, що звуки вибухів – це просто спецефекти", - йдеться в повідомленні.

Однак, як повідомляється, на сайті НОДа при цьому опублікована фінальна версія сюжету, в якій видно, що знімали у різних місцях, різними камерами і озвучувалися вже не в тому порядку.