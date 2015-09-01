США розмістили в Латвії два безпілотники

Про це повідомляє CNN.

Це рішення є частиною "Європейської ініціативи заспокоєння" (European Reassurance Initiative), яку США реалізують для демонстрації східноєвропейським союзникам по НАТО прихильність до забезпечення їх безпеки з огляду на військову агресію Росії в Україні.

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Відзначається, що до Латвії також прибули 70 осіб персоналу, які будуть перебувати в країні до 15 вересня.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом наступних чотирьох років Пентагон планує збільшити кількість польотів безпілотних апаратів над кризовими регіонами світу. Таке рішення було прийнято для того, щоб поліпшити збір розвідувальних даних і можливості нанесення ударів в зонах конфлікту.