Головування у Радбезі ООН перейшло до Росії

Про це повідомляє Новое Время.

Зазначається, що кожен член Ради по черзі головує в РБ протягом одного місяця, вибір головуючих в Раді держав-членів проводиться за англійською абеткою.

"1 вересня крісло голови Ради Безпеки ООН на місяць зайняла Російська Федерація", - йдеться в повідомленні організації.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучене Королівство, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, підтримує пропозицію Франції щодо добровільної відмови від застосування права вето у випадках, коли потрібно вжити термінових заходів для припинення масових злочинів.