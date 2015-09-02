Головування у Радбезі ООН перейшло до Росії
01:02, 02 вересня 2015Світ
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1 вересня Російська Федерація стала головою Ради безпеки ООН, на засіданнях якої нещодавно піддавалася критиці через саботаж розслідування загибелі рейсу MH17.
REUTERS
Про це повідомляє Новое Время.
Зазначається, що кожен член Ради по черзі головує в РБ протягом одного місяця, вибір головуючих в Раді держав-членів проводиться за англійською абеткою.
"1 вересня крісло голови Ради Безпеки ООН на місяць зайняла Російська Федерація", - йдеться в повідомленні організації.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучене Королівство, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, підтримує пропозицію Франції щодо добровільної відмови від застосування права вето у випадках, коли потрібно вжити термінових заходів для припинення масових злочинів.
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