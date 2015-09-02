У Єревані затримали кількох активістів, які протестували проти підвищення тарифів на електроенергію

За повідомленням вірменської служби «Радіо Свобода», демонстранти планували зробити заяву біля резиденції президента, проте поліцейські перекрили дорогу і оточили їх.

Наразі протестувальники у Єревані вимагають звільнити затриманих, в іншому випадку вони планують заблокувати проспект Баграмяна.

Як повідомлялося, у червні у Єревані пройшли масові акції протесту з вимогою скасувати підвищення цін на електрику. Після розгону мітингу 23 червня, коли було затримано 237 демонстрантів, сім з яких отримали поранення, активісти також зажадали покарати силовиків, які застосували силу.

На початку липня правоохоронці розібрали барикади і відновили рух на проспекті маршала Баграмяна у Єревані, де збиралися мітингувальники.

10 липня протести припинилися, проте координатори акцій проти подорожчання електроенергії заявили, що продовжать свою боротьбу.