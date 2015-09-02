У Швеції майже дві тисячі членів Amnesty International пішли з організації після пропозиції легалізувати роботу куртизанок

Про це повідомляє «Радіо Швеція».

Amnesty International хоче, щоб колишні члени організації повернулися до її лав. Організація зазначає, що їх заява в серпні була неправильно витлумачена у засобах масової інформації.

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Генеральний секретар шведського відділення Amnesty International Ганна Лінденфорс заявила, що вони хотіли зняти кримінальну діяльність з усього, що стосується продажу сексуальних послуг. На думку організації, такий крок зміцнить права тих, хто торгує своїм тілом, дозволить їм вийти із тіні соціальної незахищеності.

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«Ми стоїмо в першу чергу на захист прав людини. Це головна місія нашої організації. У засобах масової інформації нашу заяву було витлумачено неправильно і представлено так, що ми стоїмо на стороні покупців секс-послуг. А це неправда, ми захищаємо тільки тих, хто змушений продавати своє тіло», - сказала Лінденфорс.

Довідка УНІАН. Amnesty International - всесвітній рух, що об'єднує понад 7 мільйонів людей з більш ніж 150 країн і регіонів, які виступають за припинення грубих порушень прав людини.