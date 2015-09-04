Путін знайшов винних у міграційних проблемах Європи

Президент РФ Володимир Путін заявив, що «так звані західні партнери» самі винні в міграційних проблемах у Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Владивостоку.

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«Я вважаю, що це абсолютно очікувана криза... Ми в Росії, і ваш покірний слуга я, зокрема, кілька років тому так і говорили, що будуть великі великомасштабні проблеми, якщо наші так звані західні партнери будуть проводити ту хибну, як я завжди говорив, зовнішню політику, особливо в регіонах мусульманського світу, в регіонах Близького Сходу, Північній Африці, яку вони проводять практично до сих пір», - сказав Путін.

«Що це за політика? Це нав'язування своїх стандартів, не враховуючи ні історичних, ні релігійних, національних, культурних особливостей цих регіонів», - сказав він.

При цьому він відзначив, що це насамперед політика «наших американських партнерів».

«Європа сліпо слідує за цією політикою в рамках так званих союзницьких зобов'язань, а потім сама і несе навантаження», - сказав президент Росії.

Путін відзначив, що деякі американські ЗМІ критикують Європу за надмірну жорсткість у ставленні до мігрантів, але самі США піддаються такому міграційному навантаженню.

Він сказав, що «Європа сліпо виконує американські вказівки», що призвело до такої кількості біженців.

«Я це кажу не для того, щоб сказати, які ми розумні, а наші партнери виявилися недалекоглядними, не для того, щоб когось «пощипати». Потрібно зрозуміти, що робити. Відповідь дуже проста – треба разом боротися з тероризмом, екстремізмом різних мастей, насамперед - у проблемних країнах», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародної організації з міграції, кількість мігрантів, які прибули в Європу по Середземному морю з початку року, перевищила 350 тис. чоловік.

31 серпня президент Європейської Ради Дональд Туск назвав міграційну кризу найважливішим на сьогодні питанням для Європи.

З початку літа в Європі сталося кілька гучних скандалів, пов'язаних із нелегальними мігрантами.