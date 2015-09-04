Єгипетський мільярдер запропонував створити на острові державу для мігрантів

Савіріс, християнин-копт за віросповіданням і один з найбагатших людей Єгипту, заявив, що готовий викупити у урядів Греції чи Італії один з пустельних островів у Середземному морі.

На цю мету він готовий витратити до 100 мільйонів доларів. На острові єгиптянин запропонував створити для сотень тисяч біженців з Близького Сходу і з Північної Африки нове держава і пообіцяв допомогти з наданням робочих місць — адже все житло та інфраструктуру доведеться зводити з нуля, передає Lenta.ru.

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«Таким чином, люди отримають тимчасовий притулок, — пояснив Савіріс. — Якщо ситуація в зоні конфліктів покращиться, вони зможуть повернутися на батьківщину, якщо того побажають. З тими, хто шукає притулку, треба поводитися як з людьми, а поки що з ними поводяться як з худобою».

Останнім часом через нестабільну ситуацію в країнах Африки, на Близькому Сході і в Сирії в Італію і Грецію прибуває все більше число мігрантів. За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з початку року Середземне море перетнули вже понад 264,5 тисячі вимушених переселенців. Німеччина, одна з найпопулярніших країн Євросоюзу у мігрантів, очікує до кінця року отримати 800 тисяч заявок на надання відповідного статусу.