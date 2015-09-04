Грецька поліція застосувала проти мігрантів шумові гранати

На грецькому острові Лесбос у п'ятницю зранку відбулися зіткнення між мігрантами та поліцією.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Ekathimerini.

Правоохоронцям довелося втрутитися, коли понад тисяча мігрантів намагалися штурмувати паром, що прямував до порту Пірей, який знаходиться неподалік від Афін.

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Згідно з повідомленнями, мігранти хотіли прорватися на корабель та кричали "Афіни!Афіни!".

Для того, щоб їх розігнати, поліція застосувала шумові гранати.

Нагадаємо, це вже не перший випадок зіткнень між поліцією та мігрантами на острові.

Зокрема, у червні на Лесбосі поліція втрутилася у сутички між двома групами мігрантів, внаслідок чого постраждали 10 осіб.

11 серпня, проти мігрантів на іншому грецькому острові Кос поліція застосувала кийки та вогнегасники.