Мігранти, які прорвали поліцейський кордон, не змогли дійти до Будапешта (відео)

Після кількох десятків пройдених кілометрів вони повернулися назад, передає Euronews.

У таборі люди скаржаться на погане ставлення з боку угорської влади – брак наметів, ковдр та туалетів.

Читайте такожВ Іспанії сталися зіткнення між мігрантами і поліцією

Відомо, що поліція застосувала проти них перцевий спрей, але не змогла втримати натовп. Більшість з тих, хто силою прорвали поліцейський кордон, щоб йти до Будапешта, прагнули потрапити до Німеччини.

Поїздка з Будапешта до Відня і далі до Німеччини - останній етап подорожі для багатьох вихідців із Сирії, Іраку чи інших країн.

Раніше УНІАН повідомляв, що 4 вересня близько 300 мігрантів вирвалися з табору в угорському місті Роско, який розташований неподалік від кордону з Сербією.