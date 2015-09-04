В Угорщині 300 нелегалів прорвали огорожу та втекли із табору

17:15, 04 вересня 2015
Світ
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Близько 300 мігрантів вирвалися із табору в угорському місті Роско, який розташований неподалік від кордону із Сербією.

REUTERS

Про це у п'ятницю, 4 вересня, повідомляє Reuters. Поліцейські намагаються наздогнати втікачів, перекривши для цього  шосе поблизу.

Тим часом, ще кілька десятків мігрантів здійснили втечу з табору в місті Бічке. За словами очевидців, жінки і діти мають намір вирушити пішки в Німеччину, якщо угорська влада не дадуть їм можливості вирушити потягом, цитує видання ТСН.

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Останнім часом через нестабільну ситуації в країнах Африки та Близького Сходу в європейські держави прибуває все більше число мігрантів. Основний  потік йде через Угорщину. Намагаючись зупинити його, угорська влада почали будівництво на кордоні з Сербією стіни протяжністю 175 кілометрів.

Усього держави Євросоюзу домовилися прийняти у себе 32 000 мігрантів протягом двох років. 

Нагадаємо, півтори тисячі відчайдушних нелегалів вчергове штурмували тунель під Ла-Маншем

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