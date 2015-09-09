За рік кількість бідних росіян зросла майже на 3 мільйони осіб

За той же період 2014 року за межею бідності перебували 13,1% громадян: їхня кількість зросла на 2,8 млн осіб, що можна порівняти з населенням двох Єкатеринбургів, або трьох Воронежей, або Тверської і Володимирської областей, разом узятих, передають "Ведомости" з посиланням на Росстат.

За підсумками II кварталу кількість малозабезпечених зросла порівняно з II кварталом 2014 року на 15,5%: до 20,1 млн осіб (14% населення) проти 17,4 млн (12,1%). Сам поріг бідності – прожитковий мінімум зріс за той же період на 22%: до 10 017 руб. проти 8192 руб.

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Реальні доходи населення скоротилися в 2014 році вперше з 1999-го, до серпня 2015 року вони знижувалися вже дев'ятий місяць поспіль – на 9% в порівнянні з жовтнем 2014 року, – що також відбувається вперше з 1999 року. Зазначається, що доходи падають через сплеск інфляції, скорочення індексації зарплат бюджетників, посилення регіональною владою умов отримання соціальних виплат або їхнє скасування.

"Збідніле населення економить навіть на їжі: за даними «Левада-центру», 69% опитаних в останні 2-3 місяці прагнуть купувати більш дешеві продукти та предмети першої необхідності, називаючи інфляцію, зубожіння і безробіття головними проблемами (для 78, 42 та 36% опитаних відповідно)", - зазначає видання.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент Росії Володимир Путін підписав указ про знищення санкційних продуктів.