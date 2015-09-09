Грузія протестує проти проведення військових навчань в Абхазії

У військових навчаннях, що розпочалися на території Абхазії 1 вересня, беруть участь близько 700 військовослужбовців і понад 50 одиниць техніки ЗС Росії, в тому числі і зенітні артилерійські установки, повідомляє sputnik-georgia.ru.

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"Це грубе порушення міжнародних норм, грубе зазіхання на нашу територіальну цілісність і суверенітет. Ми повинні максимально використовувати наші міжнародні важелі з тим, щоб донести все це до наших західних партнерів", — сказав Абашидзе журналістам.

Після серпневої війни 2008 року Москва в односторонньому порядку визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії (Цхінвальський регіон). Грузія у відповідь розірвала дипвідносини з Росією.