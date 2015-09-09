У Словаччині виступили проти нового плану розподілу біженців

Про це він заявив у середу після того, як президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер оголосив про плани розподілення 160 тисяч біженців серед країн ЄС, пише з посиланням на Reuters Європейська правда.

Водночас, за словами Фіцо, нова пропозиції Єврокомісії містить кроки "у правильному напрямку".

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"Ми високо оцінюємо пропоновані заходи, включаючи захист кордонів ЄС в Італії та Греції", - зазначив Фіцо.

"Ми готові зробити фінансовий внесок, а також забезпечити військову та технічну присутність", - зауважив він.

"Проте квоти є ірраціональними і не вирішують нічого. Давайте не схилятися до того, що Німеччина і Франція кажуть. Ми маємо наші власні ідеї, інформацію та право сказати свою думку", - наголосив словацький прем'єр.