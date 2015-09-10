Якщо Путін знову не запізниться, то зустрінеться з Папою Франциском у Нью-Йорку

Представники Папи Римського повідомили, що зустріч понтифіка з президентом РФ може відбутися, тільки якщо Путін знову не запізниться, повідомляє РБК з посиланням на The New York Times.

Початок минулої зустрічі затримався на 70 хвилин, оскільки Путін запізнився.

Згідно з дипломатичним протоколом, папа зустрічається з лідером країни, яка головує в раді безпеки ООН (у вересні ці обов'язки лежать на Росії).

Читайте такожПерша зустріч Порошенка і Дуди відбудеться під час Генасамблеї ООН

Прибуття Путіна очікується 27 вересня. В цей день він виступить перед Генасамблеєю. Папа виступить на два дні раніше.

Раніше УНІАН повідомляв, що Володимир Путін візьме участь в засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, на засіданні можуть обмежити право вето для Росії. До того ж Сполучене Королівство, яке є постійним членом Ради Безпеки ООН, підтримує пропозицію Франції про добровільну відмову від застосування права вето у випадках, коли потрібно вжити термінових заходів для припинення масових злочинів.