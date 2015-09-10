Македонія слідом за Угорщиною може збудувати стіну для стримування потоку мігрантів

Про це заявив міністр закордонних справ Македонії Нікола Попоскі, повідомляє "ЄвроПравда". За його словами, Македонія потребує певного фізичного захисту", хоча рішення про це може прийматися в довгостроковій перспективі.

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"Якщо сприймати всерйоз все, що Європа нам говорить, то нам це теж знадобиться. Будь то солдати, або огородження, або і те, і інше", - зазначив Нікола Попоскі, коментуючи дії Угорщини з будівництва стіни на кордоні з Сербією.

У той же час він зазначив, що Македонія очікує різко негативної реакції з боку ЄС, якщо надумає побудувати таку стіну. Нагадаємо, що Франція і Німеччина, критикували Угорщину за будівництво 175-кілометрової стіни висотою 3,5 м на кордоні з Сербією.

Слід зазначити, що раніше Македонія оголошувала надзвичайний стан на кордоні з Грецією, намагаючись не пускати мігрантів, однак у підсумку була змушена знову відкрити кордони.

Між тим, в Парижі відкриють 7 нових притулків для мігрантів. Про це заявила мер міста Анн Ідальго. В цілому в нових притулках планується розмістити 460 мігрантів.

Шість з них будуть побудовані безпосередньо в Парижі - в порожніх будинках. Сьомий центр, в якому планується розмістити одиноких матерів з дітьми, побудують у передмісті французької столиці, в департаменті О-де-Сен.

"Париж буде продовжувати свої рішучі дії, підтримуючи створення нових притулків", - заявила мер міста журналістам.

Нагадаємо, президент Франції Франсуа Олланд заявив, що країна протягом двох років готова прийняти 24 тис. мігрантів.