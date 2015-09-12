Президент Єгипту прийняв відставку уряду країни
15:49, 12 вересня 2015Світ
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Відставка уряду, який функціонує з червня минулого року, пов'язана з великим корупційним скандалом
REUTERS
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі прийняв відставку уряду і доручив чинному прем'єр-міністрові Ібрагіму Махлябу та членам його кабінету виконувати обов'язки до формування нового складу виконавчого органу влади, повідомляє ТАСС.
Раніше в суботу Махляб подав прохання про відставку.
Як зазначають спостерігачі, відставка уряду, який функціонує з червня минулого року, пов'язана з великим корупційним скандалом, до якого причетні посадовці міністерства сільського господарства, в тому числі глава відомства.
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