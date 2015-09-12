Президент Єгипту прийняв відставку уряду країни

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі прийняв відставку уряду і доручив чинному прем'єр-міністрові Ібрагіму Махлябу та членам його кабінету виконувати обов'язки до формування нового складу виконавчого органу влади, повідомляє ТАСС.

Раніше в суботу Махляб подав прохання про відставку.

Як зазначають спостерігачі, відставка уряду, який функціонує з червня минулого року, пов'язана з великим корупційним скандалом, до якого причетні посадовці міністерства сільського господарства, в тому числі глава відомства.