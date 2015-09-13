Лавров вкотре скаржиться, що Захід "одержимий" санкціями

Як тільки західні партнери Москви "не можуть вирішити якесь питання", то вони вдаються до санкційного впливу, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає РИА Новости.

"Іранська ядерна програма була яскравим і дуже рідкісним винятком", - заявив Лавров в інтерв'ю програмі "Воскресное времся" на Первом канале.

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"У більшості інших випадків в конфліктах, які продовжують розпалюватися на Близькому Сході, на Півночі Африки, намагаються вдаватися до заходів прямого силового втручання, як це було в Іраку та Лівії, в порушення рішень РБ ООН, або до санкцій", — додав Лавров.

Він зазначив, що "це довга історія, одержимість санкційними заходами: як тільки у наших західних партнерів щось не виходить за їх лекалами - тут же хапаються за інструмент санкцій".