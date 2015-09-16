Створена слідча група за фактом використання хімічної зброї в Сирії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Вірджинія Гамба очолить незалежну групу з трьох членів, яка буде вести спільні слідчі механізми за фактом використання хімічної зброї.

Відзначається, що механізм являє собою спільне підприємство між Організацією Об'єднаних Націй та Організацією по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ). Їм буде поставлено завдання визначити "індивідуумів, організації, групи або уряди, пов'язані з використанням хімічних речовин в якості зброї, у тому числі хлору або будь-яких інших токсичних хімікатів" в Сирії, відповідно до резолюції 2 235 Ради Безпеки.

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Зазначається, що Гамба має 30-річний досвід у галузі роззброєння, а в даний час працює депутатом Верховної представництва ООН з питань роззброєння.

Генеральний секретар знову закликає всі сторони в Сирії в повною мірою співпрацювати з ООН.

"Він розраховує на подальшу участь і підтримку членів Ради Безпеки, а також всіх членів ООН для забезпечення ефективного здійснення цієї резолюції", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Росія заявила, що вона розглядає подробиці того, як створити групу експертів ООН для розслідування хімічних атак в Сирії, тим самим затягуючи остаточне схвалення початку розслідування з боку Ради Безпеки ООН.